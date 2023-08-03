Український інститут нацпам’яті вимагає перейменувати шість селищ навколо Дніпра: у чому річ

Український інститут національної пам'яті підготував перелік назв населених пунктів, які підпадають під деколонізацію.

У Дніпровському районі таких селищ шість. Усього 35 сіл, селищ та міст Дніпропетровщини мають бути перейменовані, згідно з новим законом про деколонізацію.

В УІНП зазначили, що до 27 січня 2024 року, громади мають подати на розгляд нардепів свої варіанти назв для селищ та містечок, які підпадають під перейменування.

У Дніпровському районі такі селища не відповідають новим нормам:

с . Олександрополь Новопокровської селищної територіальної громади – назване на честь російського імператора Олександра І.

с. Партизанське Слобожанської селищної територіальної громади – назва є похідною від колгоспу «Червоний партизан».

с. Перше Травня Солонянської селищної територіальної громади

с. Перше Травня Любимівської сільської територіальної громади

с-ще Горького Миколаївської сільської територіальної громади – назване на честь Максима Горького)

с. Маївка Чумаківської сільської територіальної громади – увічнює «маевку» – в російській імперії до 1917 р. нелегальне зібрання революційно налаштованого пролетаріату, яке влаштовувалося за містом в день 1 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі роздумують над новою назвою для Катеринославського бульвару.

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