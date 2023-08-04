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В Днепре переименовали популярный музей: подробности

Сегодня 07:15
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Немногие знают, но Музей АТО официально назывался Музей "Общественный подвиг Днепропетровщины в событиях АТО".

Новости Днепра про В Днепре переименовали популярный музей: подробности

Но недавно его переименовали в Музей современной российско-украинской войны. Такое решение было принято на сессии Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщили на странице музея в ФБ.

Решением сессии Днепропетровского областного совета Музей «Общественный подвиг Днепропетровщины в событиях АТО» переименован в Музей современной российско-украинской войны. Двигаемся дальше. Благодарим каждый день наших защитников. Ждем в Музее, – говорится в сообщении.

Отметим, этот музей основан в январе 2016 года. Он состоит из внутренней (размещается в помещении диорамы «Битва за Днепр») и уличной экспозиции — «Путями Донбасса». Сейчас экспозиция часто пополняется уничтоженной техникой российских оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дали новое название театру и музыкальной академии.

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