Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

Серпень за прогнозами синоптиків битиме всі температурні рекорди. Наразі аномальна спека панує в Європі, де від африканських температур плавиться асфальт та засихає урожай.
Уже з 4 серпня значну територію України накриє спекотний атмосферний фронт.
Проте у вихідні буде найгарячіше. 5 та 6 серпня очікується до +32…+38 °C. Прохолода затримається тільки в західних регіонах, де температура повітря не перевищуватиме +27.
Про аномальну спеку попереджає і Укргідрометцентр.
У Дніпрі найспекотніше буде в суботу та неділю. Навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче +26 градусів тепла.
Щоб уберегтися від спеки обирайте легкий світлий одяг, бажано на голову надягнути кепку чи капелюшок. Краще не виходити на вулицю посеред дня, відклавши прогулянки до вечора. З собою варто прихопити пляшку холодної води.
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