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Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

Сьогодні 21:16
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До Дніпра навідається пекельна спека.

Новости Днепра про Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

Серпень за прогнозами синоптиків битиме всі температурні рекорди. Наразі аномальна спека панує в Європі, де від африканських температур плавиться асфальт та засихає урожай. 

Уже з 4 серпня значну територію України накриє спекотний атмосферний фронт. 

Новости Днепра про Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

Проте у вихідні буде найгарячіше. 5 та 6 серпня очікується до +32…+38 °C. Прохолода затримається тільки в західних регіонах, де температура повітря не перевищуватиме +27.

Про аномальну спеку попереджає і Укргідрометцентр. 

У Дніпрі найспекотніше буде в суботу та неділю. Навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче +26 градусів тепла.

Новости Днепра про Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

Як уберегтися від спеки

Щоб уберегтися від спеки обирайте легкий світлий одяг, бажано на голову надягнути кепку чи капелюшок. Краще не виходити на вулицю посеред дня, відклавши прогулянки до вечора. З собою варто прихопити пляшку холодної води. 

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Новости Днепра про Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спекаУкраїнська

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