Вночі +26, а вдень +40: коли Дніпро накриє пекельна африканська спека

До Дніпра навідається пекельна спека.

Серпень за прогнозами синоптиків битиме всі температурні рекорди. Наразі аномальна спека панує в Європі, де від африканських температур плавиться асфальт та засихає урожай.

Уже з 4 серпня значну територію України накриє спекотний атмосферний фронт.

Проте у вихідні буде найгарячіше. 5 та 6 серпня очікується до +32…+38 °C. Прохолода затримається тільки в західних регіонах, де температура повітря не перевищуватиме +27.

Про аномальну спеку попереджає і Укргідрометцентр.

У Дніпрі найспекотніше буде в суботу та неділю. Навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче +26 градусів тепла.