У Дніпрі стрімко “рухнули” ціни на популярний овоч: як змінилася вартість кілограму цибулі

Останні місяці вартість цибулі била рекорди, проте останнім часом ціна на популярний овоч почала стрімко падати.

У Дніпрі значно здешевшала цибуля. Якщо у липні за кілограм просили в середньому по 50 гривень за “стару” та 34 грн за “молоду”, то зараз ціни на 10-15 гривень менші.

Таке стрімке зниження вартості цибулі пояснюють відсутністю попиту. До того ж фермери масово розпочали збір нового урожаю, тому на ринку овочу більше ніж вдосталь.

Фахівці зауважують, що ціни на цибулю менші за торішні. Це викликає занепокоєння у виробників, які бояться що не зможуть реалізувати товар, навіть знизивши ціни. Особливо, коли почнеться збір пізніх сортів.

Фермери припускають, що навіть різке зниження ціни не вплине на кількість проданого товару.

Що ж стосується цін в супермаркетах Дніпра, то тут все залежить від сорту та зовнішнього вигляду. До прикладу, у супермаркеті АТБ за кілограм звичайної ранньої ріпчастої цибулі просять 18 гривень. А ось фіолетова “Марс” коштує 33 гривні.

Цибуля біла сорту “Стерлінг” вартує 35 гривень.

У супермаркеті Варус за молоду ріпчасту цибулю просять по 18 гривень.

У Сільпо ціна не сильно відрізняється. За кілограм ранньої ріпчастої цибулі просять трохи більш як 18 гривень.

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