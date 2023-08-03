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  • У Дніпрі стрімко “рухнули” ціни на популярний овоч: як змінилася вартість кілограму цибулі

У Дніпрі стрімко “рухнули” ціни на популярний овоч: як змінилася вартість кілограму цибулі

Сьогодні 21:59
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Останні місяці вартість цибулі била рекорди, проте останнім часом ціна на популярний овоч почала стрімко падати.

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У Дніпрі значно здешевшала цибуля. Якщо у липні за кілограм просили в середньому по 50 гривень за “стару” та 34 грн за “молоду”, то зараз ціни на 10-15 гривень менші. 

Таке стрімке зниження вартості цибулі пояснюють відсутністю попиту. До того ж фермери масово розпочали збір нового урожаю, тому на ринку овочу більше ніж вдосталь. 

Фахівці зауважують, що ціни на цибулю менші за торішні. Це викликає занепокоєння у виробників, які бояться що не зможуть реалізувати товар, навіть знизивши ціни. Особливо, коли почнеться збір пізніх сортів. 

Фермери припускають, що навіть різке зниження ціни не вплине на кількість проданого товару. 

Що ж стосується цін в супермаркетах Дніпра, то тут все залежить від сорту та зовнішнього вигляду. До прикладу, у супермаркеті АТБ за кілограм звичайної ранньої ріпчастої цибулі просять 18 гривень. А ось фіолетова “Марс” коштує 33 гривні. 

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Цибуля біла сорту “Стерлінг” вартує 35 гривень. 

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У супермаркеті Варус за молоду ріпчасту цибулю просять по 18 гривень. 

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У Сільпо ціна не сильно відрізняється. За кілограм ранньої ріпчастої цибулі просять трохи більш як 18 гривень. 

 

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