Легковик знищено вщент: на Дніпропетровщині горів Daewoo (ФОТО)

Учора, 3 серпня, о 22:34 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Мавринська селища Межиріч Павлоградського району горить автомобіль.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль Daewoo Matiz. Вогонь охопив моторний відсік та поширився на салон легковика.
Займання локалізували о 22:52 та ліквідували о 23:00. Внаслідок пожежі знищено транспортний засіб на загальній площі 6 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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