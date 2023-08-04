Росіяни п’ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ: є поранені

З вечора і протягом ночі вони п’ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.
На жаль, постраждали двоє нікопольчан – 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Вони лікуватимуться вдома.
Наслідки ворожих атак уточнюються.
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