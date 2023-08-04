Росіяни п’ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ: є поранені

Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

З вечора і протягом ночі вони п’ять разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

На жаль, постраждали двоє нікопольчан – 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Вони лікуватимуться вдома.

Наслідки ворожих атак уточнюються.

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