Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала “золото” на турнірі з хайдайвінгу

Неллі Чуканівська завоювала "золото" на чемпіонаті з хайдайвінгу.
Про це повідомили на сайті Покровської міської ради.
З 28 по 30 липня у Швейцарії проходив чемпіонат з хайдайвінгу, на якому золото отримала спортсменка із Дніпропетровщини Неллі Чуканівська.
Дівчина взяла участь у змаганнях зі стрибків у воду зі природних висот. Учасники турніру мали стрибнути зі платформи, яка розташована на скелі, та приземлитися у воду.
Спортсменка здобула перемогу серед юніорів, та посіла четверте місце серед дорослих.
Неллі Чуканівська – спортсменка з Покрова, навчається у Дніпровському фаховому коледжі спорту. У травні здобула срібло на турнірі зі стрибків, який проходив у Хорватії, а у липня перемогла на чемпіонаті серед юніорів, який проходив у Італії.