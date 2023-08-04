Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала “золото” на турнірі з хайдайвінгу

Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала “золото” на турнірі з хайдайвінгу

Сьогодні 11:14
просмотров

Неллі Чуканівська завоювала "золото" на чемпіонаті з хайдайвінгу.

Новости Днепра про Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала

Про це повідомили на сайті Покровської міської ради.

З 28 по 30 липня у Швейцарії проходив чемпіонат з хайдайвінгу, на якому золото отримала спортсменка із Дніпропетровщини Неллі Чуканівська. 

Дівчина взяла участь у змаганнях зі стрибків у воду зі природних висот. Учасники турніру мали стрибнути зі платформи, яка розташована на скелі, та приземлитися у воду. 

Спортсменка здобула перемогу серед юніорів, та посіла четверте місце серед дорослих.

Неллі Чуканівська – спортсменка з Покрова, навчається у Дніпровському фаховому коледжі спорту. У травні здобула срібло на турнірі зі стрибків, який проходив у Хорватії, а у липня перемогла на чемпіонаті серед юніорів, який проходив у Італії.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують
Новини Дніпра
Сьогодні 10:46
Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують

У Дніпрі триває дерусифікація та декомунізація топонімів.

“Сумнівався, чи хочу я жити, бо біль – пекельний”: у Дніпрі рятували бійця, якого “пошматувала” міна
Новини Дніпра
Сьогодні 10:30
“Сумнівався, чи хочу я жити, бо біль – пекельний”: у Дніпрі рятували бійця, якого “пошматувала” міна

У Дніпрі врятували життя бійцеві, якого "пошматувала" міна.

У Дніпрі кур’єр вкрав їжу з ліфта в елітному ЖК (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:33
У Дніпрі кур’єр вкрав їжу з ліфта в елітному ЖК (ВІДЕО)

Днями у Дніпрі стався неприємний інцидент.

У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпрі перейменували популярний музей: подробиці

Мало хто знає, але Музей АТО офіційно називався Музей “Громадський…

Наверх