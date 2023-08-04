Спортсменка-екстремалка з Дніпропетровщини завоювала “золото” на турнірі з хайдайвінгу

Неллі Чуканівська завоювала "золото" на чемпіонаті з хайдайвінгу.

Про це повідомили на сайті Покровської міської ради.

З 28 по 30 липня у Швейцарії проходив чемпіонат з хайдайвінгу, на якому золото отримала спортсменка із Дніпропетровщини Неллі Чуканівська.

Дівчина взяла участь у змаганнях зі стрибків у воду зі природних висот. Учасники турніру мали стрибнути зі платформи, яка розташована на скелі, та приземлитися у воду.

Спортсменка здобула перемогу серед юніорів, та посіла четверте місце серед дорослих. Неллі Чуканівська – спортсменка з Покрова, навчається у Дніпровському фаховому коледжі спорту. У травні здобула срібло на турнірі зі стрибків, який проходив у Хорватії, а у липня перемогла на чемпіонаті серед юніорів, який проходив у Італії.

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