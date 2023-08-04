К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город

По данным Space, комета 12P/Понса-Брукса – это криовулканическая или холодная вулканическая комета. Она состоит из твердого ядра, заполненного смесью льда, пыли и газа, которое окружено нечетким газовым облаком. Однако в отличие от большинства других комет, газ и лед внутри ядра 12P накапливаются настолько сильно, что небесный объект может сильно взорваться, выбрасывая свои ледяные внутренности, известные как криомагма, через большие трещины в оболочке
Подобное произошло 20 июля. Тогда несколько астрономов зафиксировали большую вспышку кометы, которая внезапно стала примерно в 100 раз ярче обычного. Это увеличение яркости произошло, когда кома кометы внезапно раздулась из-за газа и кристаллов льда, выпущенных из недр кометы, что позволило ей отражать больше солнечного света обратно на Землю.
По состоянию на 26 июля кома кометы увеличилась примерно до 230 тысяч километров в поперечнике, или более чем в 7000 раз шире, чем ее ядро, диаметр которого оценивается примерно в 30 километров.
По данным ученых, 12P имеет один из самых длинных известных орбитальных периодов среди всех комет. Летающему вулкану нужно около 71 года, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.
Как сообщается, комета должна достичь ближайшей точки к Солнцу 21 апреля 2024 г. и максимально приблизиться к Земле 2 июня 2024 г., после чего она будет видна в ночном небе.
Читайте также:
Автор:
В последний летний месяц Землю накроют несколько магнитных бурь. Они…
Плюс еще одна фобия...
Берегите себя!
Полиция Норвегии подозревает в убийстве мужа женщины.
Все под контролем!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Последние месяцы стоимость лука била рекорды, однако в последнее время цена на популярный овощ начала стремительно падать.
Днепр посетит адская жара.
Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.
Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.
В Днепропетровской области подросток и взрослый мужчина ворвались в чужой дом.
В Днепр и область мог попасть опасный кофе.
Берегите себя и своих любимцев!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!