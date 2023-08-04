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К Земле летит уникальная «рогатая» комета размером с город

Сегодня 09:00
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К Земле приближается комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

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По данным Space, комета 12P/Понса-Брукса – это криовулканическая или холодная вулканическая комета. Она состоит из твердого ядра, заполненного смесью льда, пыли и газа, которое окружено нечетким газовым облаком. Однако в отличие от большинства других комет, газ и лед внутри ядра 12P накапливаются настолько сильно, что небесный объект может сильно взорваться, выбрасывая свои ледяные внутренности, известные как криомагма, через большие трещины в оболочке

Подобное произошло 20 июля. Тогда несколько астрономов зафиксировали большую вспышку кометы, которая внезапно стала примерно в 100 раз ярче обычного. Это увеличение яркости произошло, когда кома кометы внезапно раздулась из-за газа и кристаллов льда, выпущенных из недр кометы, что позволило ей отражать больше солнечного света обратно на Землю.

По состоянию на 26 июля кома кометы увеличилась примерно до 230 тысяч километров в поперечнике, или более чем в 7000 раз шире, чем ее ядро, диаметр которого оценивается примерно в 30 километров.

По данным ученых, 12P имеет один из самых длинных известных орбитальных периодов среди всех комет. Летающему вулкану нужно около 71 года, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.

Как сообщается, комета должна достичь ближайшей точки к Солнцу 21 апреля 2024 г. и максимально приблизиться к Земле 2 июня 2024 г., после чего она будет видна в ночном небе.

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