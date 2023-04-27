У Дніпрі на Монастирському острові хтось викинув у смітник шерингові самокати

Поступово ця послуга ставала популярною серед містян.
На жаль, після початку повномасштабної війни компанії, які надавали ці послуги, призупинили роботу. І тільки нещодавно шеринг самокатів став знову доступним у нашому місті.
Не всі зраділи цьому. Деякі дніпряни і далі продовжують боротися проти шерингових самокатів. Так, сьогодні на Монастирському острові хтось викинув два самокати у смітник.
Про це повідомили місцеві ТГ-канали.
Чому та навіщо – риторичні питання!
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