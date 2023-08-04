Жители Днепра хотят переименовать улицу Софии Ковалевской: какое название предлагают

В этом процессе активно участвуют и сами горожане. Так, недавно полсотни местных жителей обратились в горсовет с просьбой переименовать улицу, названную на честь российской писательницы и публицистки Софии Ковалевской.
Заменить ее предлагают на Ивана Нечуя-Левицкого.
Об этом сообщает “Суспільне”.
Местные активисты отмечают, что София Ковалевская не имеет никакого отношения к Украине, к Днепру в частности, а вот Иван Нечуй-Левицкий – выдающийся украинский писатель.
Россия считает ее своей гордостью и использует имя Софии Васильевны в целях пропаганды и демонстрации превосходства российской науки над научными достижениями других стран мира, – отметил директор Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец, обосновывая переименование.
Кроме того, местные жители считают, что «во время войны Украины с россией недопустимо, чтобы в городе оставались названия улиц в честь российских деятелей».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре размышляют, какое новое название будет носить Екатеринославский бульвар.
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