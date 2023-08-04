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  • Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують

Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують

Сьогодні 10:46
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У Дніпрі триває дерусифікація та декомунізація топонімів.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують

У цьому процесі активну участь беруть і самі містяни. Так, нещодавно пів сотні місцевих жителів звернулися до міськради з проханням перейменувати вулицю, названу на честь російської письменниці та публіцистки Софії Ковалевської.

Замінити її пропонують на Івана Нечуя-Левицького.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Місцеві активісти зазначають, що постать Софії Ковалевської немає ніякого відношення до України, до Дніпра зокрема, а от Іван Нечуй-Левицький – видатний український письменник.

Росія вважає її своєю гордістю і використовує ім’я Софії Василівни з метою пропаганди і демонстрації переваги російської науки над науковими здобутками інших країн світу, – зазначив директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, обґрунтовуючи перейменування.

Крім того, місцеві мешканці вважають, що “під час війни України з росією неприпустимо, аби у місті залишалися назви вулиць на честь російських діячів”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонуютьУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонуютьРусский

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