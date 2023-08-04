Мешканці Дніпра хочуть перейменувати вулицю Софії Ковалевської: яку назву пропонують

У цьому процесі активну участь беруть і самі містяни. Так, нещодавно пів сотні місцевих жителів звернулися до міськради з проханням перейменувати вулицю, названу на честь російської письменниці та публіцистки Софії Ковалевської.
Замінити її пропонують на Івана Нечуя-Левицького.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Місцеві активісти зазначають, що постать Софії Ковалевської немає ніякого відношення до України, до Дніпра зокрема, а от Іван Нечуй-Левицький – видатний український письменник.
Росія вважає її своєю гордістю і використовує ім’я Софії Василівни з метою пропаганди і демонстрації переваги російської науки над науковими здобутками інших країн світу, – зазначив директор Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець, обґрунтовуючи перейменування.
Крім того, місцеві мешканці вважають, що “під час війни України з росією неприпустимо, аби у місті залишалися назви вулиць на честь російських діячів”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі роздумують, яку нову назву носитиме Катеринославський бульвар.
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