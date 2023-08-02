В Днепре размышляют, какое новое название будет носить Екатеринославский бульвар

В конце июля окончательно вступил в силу закон о деколонизации топонимии, поэтому отныне все названия, связанные с российским колониальным прошлым, должны убрать.
Недавно в Днепре инициировали переименование улиц Короленко и Андрея Фабра. На очереди Екатеринославский бульвар. Об этом сообщил глава «Сичеславского Просвещения» Сергей Тютюнник.
Мы уже направили в горсовет письма с обоснованием и предложениями переименования улицы Короленко в честь Сичеславского Просвещения, улицы Андрея Фабра в честь Павла Скоропадского, – отметил Сергей Тютюнник.
По Екатеринославскому бульвару пока официальных предложений не поступало, однако горожане уже подбирают вероятные названия для улицы, которая находится в туристическом центре Днепра.
Днепряне предлагают следующие варианты: бульвар Павла Загребельного, Ивана Сулимы или Княжеский.
Павел Загребельный – украинский писатель, начинавший свой творческий путь, сочиняя произведения в Днепре. Иван Сулима — разрушил польскую крепость Кодак, поэтому гетман имеет связь с поселениями, расположенными на месте современного Днепра.
Также бульвар предлагают назвать Княжеским.
Я предлагал назвать Княжеским главный проспект города. Название Княжеский привязывало бы город к нашей древней истории. Может быть и бульвар Княжеский, если он где-то в центре, – отмечает днепрянин Ярослав Тринчук.
Заметим, что пока это только предложения. Последнее слово за местными властями, так что пока ни одну улицу не будут переименовывать.
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