В Днепре размышляют, какое новое название будет носить Екатеринославский бульвар

В Днепре предлагают переименовать Екатеринославский бульвар.

В конце июля окончательно вступил в силу закон о деколонизации топонимии, поэтому отныне все названия, связанные с российским колониальным прошлым, должны убрать.

Недавно в Днепре инициировали переименование улиц Короленко и Андрея Фабра. На очереди Екатеринославский бульвар. Об этом сообщил глава «Сичеславского Просвещения» Сергей Тютюнник.

Мы уже направили в горсовет письма с обоснованием и предложениями переименования улицы Короленко в честь Сичеславского Просвещения, улицы Андрея Фабра в честь Павла Скоропадского, – отметил Сергей Тютюнник.

По Екатеринославскому бульвару пока официальных предложений не поступало, однако горожане уже подбирают вероятные названия для улицы, которая находится в туристическом центре Днепра.

Днепряне предлагают следующие варианты: бульвар Павла Загребельного, Ивана Сулимы или Княжеский.

Павел Загребельный – украинский писатель, начинавший свой творческий путь, сочиняя произведения в Днепре. Иван Сулима — разрушил польскую крепость Кодак, поэтому гетман имеет связь с поселениями, расположенными на месте современного Днепра.

Также бульвар предлагают назвать Княжеским.

Я предлагал назвать Княжеским главный проспект города. Название Княжеский привязывало бы город к нашей древней истории. Может быть и бульвар Княжеский, если он где-то в центре, – отмечает днепрянин Ярослав Тринчук.

Заметим, что пока это только предложения. Последнее слово за местными властями, так что пока ни одну улицу не будут переименовывать.

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