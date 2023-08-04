Поселки в пригороде Днепра остались без воды: когда ее вернут

Как сообщили в КП «Днепрводоканале», 4 августа в нескольких поселках близ Днепра выключили воду. Причина – проведение аварийных ремонтных работ по улице Запорожское шоссе. Это касается:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, без воды жители нескольких улиц в Днепре.
Из-за проведения ремонтных работ на пересечении улиц Паторжинского и Южная пока нет воды:
Также аварийные работы по улице Вильямса/Нежинская, поэтому нет воды:
Всюду обещают вернуть воду до конца 4 августа.
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