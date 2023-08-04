Поселки в пригороде Днепра остались без воды: когда ее вернут

В нескольких поселках вблизи Днепра отключили воду.

Как сообщили в КП «Днепрводоканале», 4 августа в нескольких поселках близ Днепра выключили воду. Причина – проведение аварийных ремонтных работ по улице Запорожское шоссе. Это касается:

пос. Волосское,

пос. Ракшивка,

пос. Каменка,

пос. Новоалександровка,

пос. Братское.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, без воды жители нескольких улиц в Днепре.

Из-за проведения ремонтных работ на пересечении улиц Паторжинского и Южная пока нет воды:

ул. Южная, 2-8,

пер. Шевченко, 4,

ул. Исполкомовская, 11

Также аварийные работы по улице Вильямса/Нежинская, поэтому нет воды:

Нежинская,

Гулака-Артемовского.

Всюду обещают вернуть воду до конца 4 августа.

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