Селища у передмісті Дніпра залишилися без води: коли її повернуть

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, 4 серпня у декількох селищах поблизу Дніпра вимкнули воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Запорізьке шосе. Це стосується:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім цього, без води мешканці декількох вулиць в Дніпрі.
Через проведення ремонтниз робіт на розі вулиць Паторжинського та Південна наразі немає води:
Також аварійні робити по вулиці Вільямса/Ніжинська, тож немає води:
Усюди обіцяють повернути воду до кінця 4 серпня.
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