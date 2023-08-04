Селища у передмісті Дніпра залишилися без води: коли її повернуть

У декількох селищах поблизу Дніпра відключили воду.

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, 4 серпня у декількох селищах поблизу Дніпра вимкнули воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Запорізьке шосе. Це стосується:

сел.Волосське,

сел.Ракшивка,

сел.Камʼянка,

сел.Новоолександрівка,

сел.Братське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім цього, без води мешканці декількох вулиць в Дніпрі.

Через проведення ремонтниз робіт на розі вулиць Паторжинського та Південна наразі немає води:

вул.Південна, 2-8,

пров.Шевченка, 4,

вул.Виконкомівська,11

Також аварійні робити по вулиці Вільямса/Ніжинська, тож немає води:

Ніжинська,

Гулака-Артемовського.

Усюди обіцяють повернути воду до кінця 4 серпня.

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