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Селища у передмісті Дніпра залишилися без води: коли її повернуть

Сьогодні 11:56
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У декількох селищах поблизу Дніпра відключили воду.

Новости Днепра про Селища у передмісті Дніпра залишилися без води: коли її повернуть

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, 4 серпня у декількох селищах поблизу Дніпра вимкнули воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Запорізьке шосе. Це стосується:

  • сел.Волосське,
  • сел.Ракшивка,
  • сел.Камʼянка,
  • сел.Новоолександрівка,
  • сел.Братське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім цього, без води мешканці декількох вулиць в Дніпрі. 

Через проведення ремонтниз робіт на розі вулиць Паторжинського та Південна наразі немає води: 

  • вул.Південна, 2-8,
  • пров.Шевченка, 4,
  • вул.Виконкомівська,11

Також аварійні робити по вулиці Вільямса/Ніжинська, тож немає води: 

  • Ніжинська,
  • Гулака-Артемовського.

Усюди обіцяють повернути воду до кінця 4 серпня. 

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Новости Днепра про Селища у передмісті Дніпра залишилися без води: коли її повернутьУкраїнська

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