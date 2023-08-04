“Сумнівався, чи хочу я жити, бо біль – пекельний”: у Дніпрі рятували бійця, якого “пошматувала” міна

У Дніпрі врятували життя бійцеві, якого "пошматувала" міна.

Історію бійця розповіли в Першому медичному об’єднанні Львова.

31-річний Сергій до повномасштабної війни був за кордоном. 24 лютого – повернувся до України у відпустку, але наступного дня пішов до військкомату. На цей крок його підштовхнули спогади про покійного батька та життєві принципи. Сергій каже, що тато пішов би захищати Батьківщину, тож і він наважився взяти в руки зброю.

Згодом у районі Вугледару Сергій отримав важке поранення. Військовий каже, що вони з товаришами будували окопи, щоб сховатися від обстрілів, але це помітили росіяни та накрили їхні позиції вогнем. Стріляли із міномета. Один зі снарядів приземлився в кількох метрах від Сергія.

Отямившись від вибуху, Сергій побачив, що поруч лежать три шматки власної ноги. Військовий відчув нестерпний біль.

“Були, звичайно, сумніви, чи хочу я жити далі, бо біль був пекельний. Але. Евакуювали вчасно і дякую їм, що так все вийшло”, – зізнається тепер Сергій.

Шматки міни прошили все тіло бійця: відтяли ліву ногу, пошматували решту кінцівок, внутрішні органи, а ще спровокували ішемію головного мозку. Сергія спочатку доправили до лікарні у Дніпрі, де його стан стабілізували, а після цього повезли до Києва. Майже тиждень чоловік провів у комі, пережив декілька надскладних операцій, але згодом отямився. Медики кажуть, що врятуватися йому вдалося тільки дивом. У Києві Сергія підлатали та відправили на подальшу реабілітацію до Львова. Тут йому роблять ще дві операції. Видаляють ще один осколок та відновлюють рухливість лівої руки. Після цього йому встановлять протез. Щодня він займається з фізичним терапевтом та покращує координацію рухів. Все це потрібно для того аби якнайшвидше стати на протез.

Щоранку я прокидаюсь і перших три секунди мозок ще не розуміє, що в мене вже немає ноги, – каже Сергій.

Після лікування хоче повернутися в стрій і допомагати своїм побратимам.

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