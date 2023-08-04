“Сумнівався, чи хочу я жити, бо біль – пекельний”: у Дніпрі рятували бійця, якого “пошматувала” міна

Історію бійця розповіли в Першому медичному об’єднанні Львова.
31-річний Сергій до повномасштабної війни був за кордоном. 24 лютого – повернувся до України у відпустку, але наступного дня пішов до військкомату. На цей крок його підштовхнули спогади про покійного батька та життєві принципи. Сергій каже, що тато пішов би захищати Батьківщину, тож і він наважився взяти в руки зброю.
Згодом у районі Вугледару Сергій отримав важке поранення. Військовий каже, що вони з товаришами будували окопи, щоб сховатися від обстрілів, але це помітили росіяни та накрили їхні позиції вогнем. Стріляли із міномета. Один зі снарядів приземлився в кількох метрах від Сергія.
Отямившись від вибуху, Сергій побачив, що поруч лежать три шматки власної ноги. Військовий відчув нестерпний біль.
“Були, звичайно, сумніви, чи хочу я жити далі, бо біль був пекельний. Але. Евакуювали вчасно і дякую їм, що так все вийшло”, – зізнається тепер Сергій.
Щоранку я прокидаюсь і перших три секунди мозок ще не розуміє, що в мене вже немає ноги, – каже Сергій.
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