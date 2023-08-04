До Землі летить унікальна “рогата” комета розміром із місто

До Землі приближається комета розміром із місто. Нещодавно на ній сталося потужне виверження вулкана, в результаті чого на кометі утворилися "роги".

За даними Space, комета 12P / Понса-Брукса – це кріовулканічна або холодна вулканічна комета. Вона складається з твердого ядра, заповненого сумішшю льоду, пилу і газу, яке оточене нечіткою газовою хмарою. Однак на відміну від більшості інших комет, газ і лід всередині ядра 12P накопичуються настільки сильно, що небесний об’єкт може сильно вибухнути, викидаючи свої крижані нутрощі, відомі як кріомагма, через великі тріщини в оболонці ядра.

Подібне сталося 20 липня. Тоді кілька астрономів зафіксували великий спалах комети, яка раптово стала приблизно у 100 разів яскравішою, ніж зазвичай. Це збільшення яскравості відбулося, коли кома комети раптово роздулася через газ і кристали льоду, випущені з надр комети, що дозволило їй відбивати більше сонячного світла назад на Землю.

Станом на 26 липня кома комети збільшилася приблизно до 230 тисяч кілометрів в поперечнику, або більш ніж у 7000 разів ширше, ніж її ядро, діаметр якого оцінюється приблизно в 30 кілометрів.

За даними вчених, 12P має один з найдовших відомих орбітальних періодів серед усіх комет. Літаючому вулкану потрібно близько 71 року, щоб здійснити повний оберт навколо Сонця.

Як повідомляється, комета має досягти найближчої точки до Сонця 21 квітня 2024 року і максимально наблизитися до Землі 2 червня 2024 року, після чого вона буде видна в нічному небі.

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