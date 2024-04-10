Коли наступне сонячне затемнення та чи зможуть його побачити мешканці Дніпра

8 квітня відбулася подія десятиліття – повне сонячне затемнення, що закрило сонце для понад 30 млн людей.

В Україні його не було видно, проте спостерігати за унікальним явищем можна було онлайн. Фото та відео шукайте ТУТ!

Коли наступне сонячне затемнення

За словами фахівців, 2024 року буде два сонячних затемнення. Одне було 8 квітня, наступне астрономічне явище відбудеться восени — 2 жовтня. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Проте українці знову не зможуть його побачити. Спостерігати за повним сонячним затемненням можна буде лише з південних регіонів Аргентини й Чилі та з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.

Місяць знову повністю затьмарить сонячне світло 12 серпня 2026 року. Це станеться над Північним Льодовитим океаном. Явище буде видно вздовж шляху, який проходить через східну Гренландію, західне узбережжя Ісландії, Іспанію і невелику частину Португалії.

2 серпня 2027 року відбудеться ще одне повне сонячне затемнення. Його можна буде побачити в Іспанії та на більшій частині північної Африки.

30 березня 2033 року – наступне повне сонячне затемнення, яке можна буде побачити з території Аляски.

23 серпня 2044 року – ще одне повне сонячне затемнення. Його шлях пройде над частиною США: Північною Дакотою, Південною Дакотою, Монтаною, частинами Канади та Гренландії.

12 серпня 2045 року – повне сонячне затемнення, подібне до того, що спостерігалося 8 квітня 2024 року. Його шлях можна буде спостерігати через континентальну частину США.

Джерело: Nbc News.

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