Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, вибух, який чули в Дніпрі та районі 23 травня стався через “прильот” російської ракети. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих. На місці влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Обстріли сьогодні були також в Нікопольському районі. Упродовж дня зафіксували понад півтора десятка атак: і артилерією, і дронами-камікадзе. Потерпали сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.
Обстріляли пожежну частину, снаряди також побили гуртожиток та агрофірму. Зайнявся склад приватного підприємства, але вогонь оперативно загасили. Понівечена одна оселя. А ще – вантажівка.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, учора, 22 травня, по Дніпру ударили балістикою.
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