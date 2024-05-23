Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Вдень 23 травня в деяких районах Дніпра знову чули звук вибуху.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, вибух, який чули в Дніпрі та районі 23 травня стався через “прильот” російської ракети. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих. На місці влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Обстріли сьогодні були також в Нікопольському районі. Упродовж дня зафіксували понад півтора десятка атак: і артилерією, і дронами-камікадзе. Потерпали сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Обстріляли пожежну частину, снаряди також побили гуртожиток та агрофірму. Зайнявся склад приватного підприємства, але вогонь оперативно загасили. Понівечена одна оселя. А ще – вантажівка.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, учора, 22 травня, по Дніпру ударили балістикою.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: