Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Сьогодні 18:39
просмотров

Вдень 23 травня в деяких районах Дніпра знову чули звук вибуху.

Новости Днепра про Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, вибух, який чули в Дніпрі та районі 23 травня стався через “прильот” російської ракети. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих. На місці влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили. 

Обстріли сьогодні були також в Нікопольському районі. Упродовж дня зафіксували понад півтора десятка атак: і артилерією, і дронами-камікадзе. Потерпали сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Обстріляли пожежну частину, снаряди також побили гуртожиток та агрофірму. Зайнявся склад приватного підприємства, але вогонь оперативно загасили. Понівечена одна оселя. А ще – вантажівка.

Люди не постраждали.

Новости Днепра про Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Новости Днепра про Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це було

Нагадаємо, учора, 22 травня, по Дніпру ударили балістикою. 

Читайте також: 

Новости Днепра про Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це булоУкраїнська Новости Днепра про Звуки вибухів у Дніпрі 23 травня: в ОВА розповіли, що це булоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:17
    У Дніпрі 24 травня весь день діятимуть графіки відключення світла

    У Дніпрі 24 травня знову весь день вимикатимуть світло за…

    Коли потрібно платити судовий збір і хто може його не платити у 2024 році
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:35
    Коли потрібно платити судовий збір і хто може його не платити у 2024 році

    Судовий збір в Україні часто є невід'ємною частиною при поданні…

    Аерокосмічну компанію, яка мала офіс у Дніпрі, хочуть продати за $1,5 млрд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    Аерокосмічну компанію, яка мала офіс у Дніпрі, хочуть продати за $1,5 млрд

    Firefly Aerospace, якою з 2017-го до 2022 року володів український…

    Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихідних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихідних

    Мешканці Дніпра можуть цікаво провести вечір п’ятниці та вихідні.

    Наверх