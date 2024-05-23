Аерокосмічну компанію, яка мала офіс у Дніпрі, хочуть продати за $1,5 млрд

Firefly Aerospace, якою з 2017-го до 2022 року володів український бізнесмен Макс Поляков, можуть продати.

Інвестори аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, якою з 2017-го до 2022 року володів український бізнесмен Макс Поляков, розглядають можливість її продажу, пише Bloomberg. Попередня вартість може становити 1,5 мільярда доларів.

Очікується, що компанія матиме увагу з боку приватних інвестиційних компаній та колег із космічної галузі, однак може відмовитися від продажу, стверджують джерела Bloomberg.

Інвестори, пише агентство, серед яких американська приватна інвестиційна компанія AE Industrial Partners, працюють із консультантом над стратегічними варіантами для Firefly.

Представники AE і сама Firefly Aerospace відмовилися від коментарів.

Одноразова ракета Firefly Alpha, виробництва компанії, має контракти на запуск супутників для Міністерства оборони й NASA, а також для комерційних супутникових операторів. У планах також запуск космічного корабля Blue Ghost на Місяць в межах програми NASA.

У березні 2023 року NASA обрало Firefly Aerospace для розміщення посадкового модуля на зворотному боці Місяця у 2026 році за контрактом на суму майже $112 млн.

Firefly Aerospace – це приватна аерокосмічна компанія зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США). Створена на базі Firefly Space Systems, яку у 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Макс Поляков. Компанія мала офіс у Дніпрі.

Нагадаємо, у лютому 2022 року український бізнесмен Макс Поляков символічно продав свою долю в компанії за 1 долар. Зробив він це після тиску з боку уряду США. Firefly Aerospace, половиною якої володів Поляков, тісно співпрацювала з військовою промисловістю Америки, а іноземець на чолі такої компанії нібито становив загрозу для нацбезпеки Сполучених Штатів.

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