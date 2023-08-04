Підвісили на дереві та “прикрасили” білизною: у Дніпрі невідомі поглумилися над шеринговими самокатами (ФОТО)

На жаль, шерингові самокати дуже часто стають "жертвами" вандалів.

То їх у річці втоплять, то в смітник викинуть, то “розберуть на запчастини”.

А цього разу вандали пішли далі.

Так, на одній із вулиць Дніпра невідомі підвісили самокат на дереві. Навіщо – незрозуміло, можливо, не сподобалося, з якою швидкістю він їхав.

А на іншій локації міста дніпряни вирішили “прикрасити” самокат нижньою білизною. Можливо, подумали, що йому не вистачає одягу, тому і подарували свої … труси. Труси, карл.

Нагадаємо, сервіс прокату самокатів запрацював у нашому місті 2021 року. Після початку повномасштабної війни компанії, які надавали ці послуги, призупинили роботу. І тільки у квітні 2023-го шеринг самокатів став знову доступним у Дніпрі.

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