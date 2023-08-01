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Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название города

Сегодня 12:26
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В Новомосковске на Днепропетровщине продолжается подготовка к переименованию города.

Новости Днепра про Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название города

Мэр Новомосковска Сергей Резник рассказал, что до конца августа в городе должны определиться с новым названием. Недавно вступил в силу закон о деколонизации, поэтому все топонимы, связанные с российским имперским прошлым, должны быть ликвидированы.

Разговоры о переименовании Новомосковска продолжаются уже больше года, но теперь оно неизбежно.

«Мы хотим, чтобы именно от нас поступало предложение относительно нового названия города. Мы с этим предложением уже выйдем в сессионный зал Верховной Рады. Народные депутаты Украины проголосуют и наш город получит новое название на век вперед», — заявил Резник.

Так что в течение августа жители Новомосковска должны предложить свое название. Поучаствовать в обсуждении и выдвинуть свой вариант названия может каждый. Для этого создадут рабочую группу и проведут общественные слушания.

Из предложенных вариантов выберут три самых популярных среди горожан, а затем на сессии горсовета депутаты изберут одно из них, которое и предложат Верховной Раде.

Ранее городской голова Новомосковска сообщал, что город должен быть переименован до 22 сентября. Также объяснил, почему название «Новик» не подходит.

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Новости Днепра про Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название городаУкраїнська Новости Днепра про Переименование Новомосковска неизбежно: как будут выбирать новое название городаРусский

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