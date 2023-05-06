Стало відомо, коли Новомосковськ отримає нову назву

Мер Новомосковська розповів, коли перейменують місто.

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині активно готуються до перейменування. Наразі в телеграм-каналі міського голови Сергія Рєзніка триває голосування за нову назву для міста. Втім, попереду ще один етап опитування.

Про це мер міста повідомив “Суспільному”.

За його словами, остаточне рішення мають прийняти до 22 вересня – до Дня міста. Рєзнік зазначив, що анонімне онлайн-голосування це тільки початок, бо воно не відображає настроїв мешканців Новомосковська, адже проголосувати може хто завгодно.

Вибирати нову назву будуть лише ті люди, які проживають у місті. Вони пройдуть спеціальну верифікацію. Таким чином, влада врахує думку саме містян.

Наша платформа бюджету участі. Там можна зареєструватися і проголосувати. Другий напрямок, по якому ми будемо проводити опитування, це наша співпраця з громадськими організаціями. У нас буде пошта: звичайна і електронна з позначками саме від мешканців нашого міста. Зробимо ми і поставимо скриньку у виконкомі, де люди можуть показати свій паспорт і кинути туди бюлетень, – сказав Сергій Рєзнік.

Після цього, нову назву подадуть до Верховної Ради, яка має її затвердити. Увесь процес хочуть закінчити до Дня міста.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: