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У місті на Дніпропетровщині запровадили тривалий карантин через сказ

Сьогодні 21:31
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У місті довелося запровадити карантин, після того як зафіксували кілька випадків сказу.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині запровадили тривалий карантин через сказ

У Нікополі на Дніпропетровщині запровадили карантинні обмеження через підтвердження спалаху сказу в тварин. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.

Тривалий карантин, під час якого мають ретельно слідкувати за домашніми тваринами, діятиме з 24 квітня і до 23 червня. Межі території спалаху хвороби – житловий масив “Трубник-2” у Нікополі. 

На територіях жилмасиву, де зафіксували випадки сказу ввели обов’язкову вакцинацію собак, котів та інших домашніх тварин та встановили нагляд за тваринами, у яких є підозра в зараженні. 

В інших районах також заборонили будь-які масові заходи за участі тварин – виставки або конкурси. 

Власникам собак та котів, які перебувають за межами визначеної території спалаху хвороби, рекомендують провести вакцинацію тварин від сказу, якщо з дати останнього щеплення минув більш як рік.

Куди звертатися

Вакцинацію проводять фахівці Нікопольської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Телефон: 099 459 39 58 (графік роботи з 8.00-17.00, понеділок-п’ятниця).

Сказ – чим небезпечний?

Сказ небезпечний як для тварин, так і для людей. Це інфекційне захворювання, яке уражує головний мозок та центральну нервову систему. Для собак, кішок та інших домашніх улюбленців сказ майже завжди летальний. Люди при вчасному лікуванні можуть видужати.

Хвороба передається при укусах скаженою твариною (90% випадків) або попаданні її слини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки (10% випадків). Інфіковану тварину вирізняє агресія, посилене слиновиділення, острах води, світла.

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Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині запровадили тривалий карантин через сказУкраїнська

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