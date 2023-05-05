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У Дніпрі пес застряг головою в паркані

Сьогодні 16:34
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У Дніпрі рятувальники допомогти чотирилапому.

Новости Днепра про У Дніпрі пес застряг головою в паркані

У п’ятницю, 5 травня, рятувальники визволяли двох песиків, які потрапили в біду.

О 12:28 до рятувальників зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що на вулиці Таромській собака застрягла головою в паркані.

Приїхавши на виклик, надзвичайники побачили, що пес застряг головою в паркані. Скоріше за все, допитлива тварина хотіла подивитися, що відбувається на дорозі, тому просунула морду в щілину, але не змогла вибратися назад.

Рятувальники розтиснули металеві конструкції паркану та визволили бідосю.

Ще одного чотирилапого врятували на житловому масиві Червоний Камінь Новокодацького району. Пес впав до комунікаційного колодязя. 

За викликом направлено рятувальників обласного центру.

По прибуттю до місця події, один зі співробітників ДСНС драбиною спустився у колодязь та підняв безпорадну тварину на поверхню.

Новости Днепра про У Дніпрі пес застряг головою в паркані

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Новости Днепра про У Дніпрі пес застряг головою в парканіУкраїнська

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