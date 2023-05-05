Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з’явилися незвичні квіти (ФОТО)

Вони всюди: у парках та скверах, на набережних, на клумбах біля багатьох будинків.
Але журналістам dnepr.info вдалося знайти ще й чорних «метеликів» – тюльпани неймовірно красивого чорно-фіолетового кольору.
Квітнуть вони на Набережній Перемоги, неподалік від скверу “Прибережного”.
Їх тут сотні.
Цей колір заворожує.
Крім того, біля чорних «метеликів» ростуть дуже гарні сакури.
Тож скоріше вирушайте на набережну милуватися цією красою!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО).
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