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  • Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з’явилися незвичні квіти (ФОТО)

Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з’явилися незвичні квіти (ФОТО)

Сьогодні 14:26
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Цього року Дніпро заполонили тюльпани найрізноманітніших кольорів: оранжеві та білі, червоні та фіолетові, жовті та рожеві.

Вони всюди: у парках та скверах, на набережних, на клумбах біля багатьох будинків.

Але журналістам dnepr.info вдалося знайти ще й чорних «метеликів» – тюльпани неймовірно красивого чорно-фіолетового кольору.

Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)

Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)

Квітнуть вони на Набережній Перемоги, неподалік від скверу “Прибережного”.

Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)

Їх тут сотні.

Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)

Цей колір заворожує.

Крім того, біля чорних «метеликів» ростуть дуже гарні сакури.

Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)

Тож скоріше вирушайте на набережну милуватися цією красою!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у парку Шевченка розквітли сотні тюльпанів (ФОТО).

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Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сотні чорних «метеликів»: у Дніпрі на набережній з'явилися незвичні квіти (ФОТО)Русский

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