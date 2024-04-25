Житель Дніпра зірвав з міської клумби три сотні тюльпанів, аби здивувати кохану

Але тепер він гуляє не з дівчиною, а збирає в парках сміття.

Цьогоріч зелені зони в Дніпрі “тонуть” в різнобарвних тюльпанах. Проте поки одні фотографуються, інші вандалять. Днями днірянин зірвав понад 300 тюльпанів, через що отримав купу хейту в соцмережах, йдеться в сюжеті ДніпроTV.

Дніпрянин пояснив, що хотів зробити приємне дівчині, яку нещодавно зустрів. На побачення він збирався прийти з тюльпанами, які назбирав на одній із міських клумб.

«Я пішов ввечері, такий я поганий, я вже відробив це, пішов ввечері зірвав 300 тюльпанів, але я зривав тільки з краю, тому що я розумію, що це красиво. Позривав, таксиста взяв, поїхав, у мене аж спина боліла поки ніс їх. Думаю оце я зроблю, я ж їй написав, я тобі такий букет зроблю, як ніколи в житті тобі ніхто не дарував, і що? Ця Наталія відморозила мене», – зізнався чоловік.

Однак дівчина не оцінила старання чоловіка, тому квіти довелося роздати перехожим. Втім, не всім сподобався сюрприз, тому дніпрянина засудили в мережі.

«Я запам’ятав це, видалив відео, боляче було дуже, неприємно просто дах знесло мені, але я зробив все одно благе діло», – розповів Руслан.

Нині чоловік намагається “відмолити гріхи”, тому добровільно прибирає парки.

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