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  • Житель Дніпра зірвав з міської клумби три сотні тюльпанів, аби здивувати кохану

Житель Дніпра зірвав з міської клумби три сотні тюльпанів, аби здивувати кохану

Сьогодні 20:51
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Але тепер він гуляє не з дівчиною, а збирає в парках сміття.

Новости Днепра про Житель Дніпра зірвав з міської клумби три сотні тюльпанів, аби здивувати кохану

Цьогоріч зелені зони в Дніпрі “тонуть” в різнобарвних тюльпанах. Проте поки одні фотографуються, інші вандалять. Днями днірянин зірвав понад 300 тюльпанів, через що отримав купу хейту в соцмережах, йдеться в сюжеті ДніпроTV.

Дніпрянин пояснив, що хотів зробити приємне дівчині, яку нещодавно зустрів. На побачення він збирався прийти з тюльпанами, які назбирав на одній із міських клумб. 

«Я пішов ввечері, такий я поганий, я вже відробив це, пішов ввечері зірвав 300 тюльпанів, але я зривав тільки з краю, тому що я розумію, що це красиво. Позривав, таксиста взяв, поїхав, у мене аж спина боліла поки ніс їх. Думаю оце я зроблю, я ж їй написав, я тобі такий букет зроблю, як ніколи в житті тобі ніхто не дарував, і що? Ця Наталія відморозила мене», – зізнався чоловік.   

Однак дівчина не оцінила старання чоловіка, тому квіти довелося роздати перехожим. Втім, не всім сподобався сюрприз, тому дніпрянина засудили в мережі. 

«Я запам’ятав це, видалив відео, боляче було дуже, неприємно просто дах знесло мені, але я зробив все одно благе діло», – розповів Руслан. 

Нині чоловік намагається “відмолити гріхи”, тому добровільно прибирає парки. 

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Новости Днепра про Житель Дніпра зірвав з міської клумби три сотні тюльпанів, аби здивувати кохануУкраїнська

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