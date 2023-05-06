Стало известно, когда Новомосковск получит новое название

Мэр Новомосковска рассказал, когда переименуют город.

В Новомосковске на Днепропетровщине активно готовятся к переименованию. В телеграмм-канале городского головы Сергея Резника продолжается голосование за новое название для города. Впрочем, предстоит еще один этап опроса.

Об этом мэр города сообщил «Суспільному».

По его словам, окончательное решение должно быть принято до 22 сентября — ко Дню города. Резник отметил, что анонимное онлайн-голосование это только начало, потому что оно не отражает настроений жителей Новомосковска, ведь проголосовать может кто угодно.

Выбирать новое название будут только люди, проживающие в городе. Они пройдут специальную верификацию. Таким образом, власти учтут мнение именно горожан.

Наша платформа бюджета участия. Там можно зарегистрироваться и проголосовать. Второе направление, по которому мы будем проводить опрос, это наше сотрудничество с общественными организациями. У нас будет почта: обычная и электронная с отметками именно от жителей нашего города. Сделаем мы и поставим ящик в исполкоме, где люди могут показать свой паспорт и бросить туда бюллетень, – сказал Сергей Резник.

После этого новое название подадут в Верховную Раду, которая должна его утвердить. Весь процесс хотят закончить ко Дню города.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: