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Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів

Сьогодні 17:45
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У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів

До Дніпра сунуть заморозки. Хоча останніми днями погода нас радувала відсутністю опадів та теплою погодою, але холодний атмосферний фронт накриє низку областей України. Трохи похолодає і на Дніпропетровщині. 

Уже в суботу, 6 травня, у північних та центральних областях очікуються заморозки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Холодний циклон зачепить Волинь, Житомирщину, Київщину та центральні області України. А у неділю, 7 травня, заморозки очікуються і в Дніпрі та області. 

За даними синоптиків, очікується перший або жовтий рівень небезпеки. Причина – заморозки на ґрунті. Перш за все, таке різке погіршення погодних умов вплине на агросектор. 

Вночі 7, 8 і 9 травня на поверхні ґрунту в можливі заморозки до 0 градусів.

Удень буде тепліше, до +14 градусів тепла. Травнева спека повернеться до нас лише після 10 травня.

Новости Днепра про Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів

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Новости Днепра про Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодівУкраїнська Новости Днепра про Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодівРусский

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