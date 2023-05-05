Після травневої спеки Дніпро та область скують заморозки: коли чекати холодів

До Дніпра сунуть заморозки. Хоча останніми днями погода нас радувала відсутністю опадів та теплою погодою, але холодний атмосферний фронт накриє низку областей України. Трохи похолодає і на Дніпропетровщині.
Уже в суботу, 6 травня, у північних та центральних областях очікуються заморозки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Холодний циклон зачепить Волинь, Житомирщину, Київщину та центральні області України. А у неділю, 7 травня, заморозки очікуються і в Дніпрі та області.
За даними синоптиків, очікується перший або жовтий рівень небезпеки. Причина – заморозки на ґрунті. Перш за все, таке різке погіршення погодних умов вплине на агросектор.
Вночі 7, 8 і 9 травня на поверхні ґрунту в можливі заморозки до 0 градусів.
Удень буде тепліше, до +14 градусів тепла. Травнева спека повернеться до нас лише після 10 травня.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі можна отримати ряд ліків безкоштовно або з невеликою…
У Дніпрі рятувальники допомогти чотирилапому.
Останнім часом у Дніпрі з'являються все нові і нові вандальні…
Які події можна відвідати дніпрянам у травні.