Мер Новомосковська пояснив, чому місто не перейменовуватимуть на “Новік”

Для Новомосковська, що на Дніпропетровщині обирають нову назву. Якщо в свій час "Дніпропетровськ" отримав скорочену "народну" назву "Дніпро", то на цей раз так не станеться. Мер міста пояснив чому.

Нещодавно президент підписав законопроєкт, згідно до якого, в Україні проведуть деколонізацію та дерусифікацію топонімів. Якщо раніше назва Новомосковськ просто “муляла” очі, то тепер перейменувати місто мають точно.

Як розповів мер міста Сергій Рєзнік, тривають дискусії щодо перейменування населеного пункту. Наразі обирають нову назву.

Друзі, ми маємо доволі обмежений час, щоб визначитись із майбутньою назвою міста. Бо це можуть зробити за нас, якщо ми не візьмемо цю справу у свої руки, – зазначив Рєзнік.

Міський голова опублікував голосування, де мешканці міста можуть обрати ймовірну назву. Він зазначив, що в переліку не буде старого найменування, бо за законом його залишити вже не можуть. Також Новомосковськ не будуть перейменовувати на “Новік”.

Хоча це популярна народна назва міста, проте за словами Рєзніка, це сленгове слово.

Не буде і назви “Новік”. Це сленгове слово. Ніхто не забороняє називати так місто і в подальшому, але це точно не може бути офіційною назвою. Все одно, що, наприклад, Миколаю в паспорті написати “Колян”. Та і як ми будемо називатись? Новіковці? А район Новіковський? – зауважив мер.

Він також зауважив, що містяни обирають назву і для району.

Як можуть назвати Новомосковськ?

Серед варіантів – Нова Самар, Самарчик, Новоселиця, Самар, Соборне, Січеслав, Новосамарськ, Присамарськ і Святотроїцьк. Найбільше голосів наразі зібрали варіанти Новосамарськ та Січеслав.

Якщо ви з Новомосковська, то проголосувати за нову назву можна ТУТ.

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