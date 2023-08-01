В Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции

Вчера, 31 июля, в Днепре на жилом массиве Тополь-3 в кустах нашли тело мужчины.

На нем были существенные повреждения.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, скорее всего, мужчина покончил с собой, подорвав гранату.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Погибшему было 54 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью.

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