В Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции

На нем были существенные повреждения.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что, скорее всего, мужчина покончил с собой, подорвав гранату.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию и отметили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Погибшему было 54 года.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью.
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