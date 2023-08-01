У Дніпрі на ж/м Тополя-3 знайшли у кущах “пошматоване” тіло чоловіка: коментар поліції

На ньому були суттєві пошкодження.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що, найімовірніше, чоловік вкоротив собі віку, підірвавши гранату.
На місце події викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Загиблому було 54 роки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі підліток та бабуся намагалися звести рахунки з життям.
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