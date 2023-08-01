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  • У Дніпрі в “Зеленому гаю” дитина застрягла на канатній дорозі: зависла у повітрі (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі в “Зеленому гаю” дитина застрягла на канатній дорозі: зависла у повітрі (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 09:30
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Плюс ще одна фобія...

Новости Днепра про У Дніпрі в

Днями у парку “Зелений Гай” на канатній дорозі застрягла дитина – дівчинка просто повисла у повітрі під час руху.

Фото і відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі в

Новости Днепра про У Дніпрі в

На них видно, що дитина висить над урвищем.

Робітники атракціону не розгубилися і швидко витягли дівчинку.

З нею все добре!

Нагадаємо, це не перший подібний випадок на таких атракціонах. Нещодавно ми писали, що у цьому парку на канатній дорозі застрягла жінка. 

Також читайте: у Нікополі жінка застрягла на балконі 5-го поверху (ФОТО).

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