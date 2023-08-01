У Дніпрі в “Зеленому гаю” дитина застрягла на канатній дорозі: зависла у повітрі (ФОТО, ВІДЕО)

Плюс ще одна фобія...

Днями у парку “Зелений Гай” на канатній дорозі застрягла дитина – дівчинка просто повисла у повітрі під час руху.

Фото і відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На них видно, що дитина висить над урвищем.

Робітники атракціону не розгубилися і швидко витягли дівчинку.

З нею все добре!

Нагадаємо, це не перший подібний випадок на таких атракціонах. Нещодавно ми писали, що у цьому парку на канатній дорозі застрягла жінка.

Також читайте: у Нікополі жінка застрягла на балконі 5-го поверху (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: