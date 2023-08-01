У Дніпрі “замінували” непрацюючий аеропорт: що відомо

"Мінери" знову активізувалися...

Так, у понеділок, 31 липня, надійшло три повідомлення про замінування:

Перше – на електронну пошту Дитячого юнацького центру “Штурм”. У ньому йшлося про замінування двох центрів (були вказані адреси закладів).

Друге – на електронну пошту call-центру СБУ. У ньому було вказано про замінування лікарень та непрацюючого аеропорту у Дніпрі. Правоохоронці перевірили 39 об’єктів.

Третє – на електронну пошту Індустріального, Самарського, АНД та Чечелівського судів. У ньому зазначалось про замінування будівель суду.

Поліція перевірила всі об’єкти, які були вказані у листах. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію 101 чи 102!

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