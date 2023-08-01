У Нікополі жінка застрягла на балконі 5-го поверху (ФОТО)

Учора ввечері у Нікополі стався дивний інцидент - на балконі п’ятиповерхового житлового будинку застрягла жінка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 21:20.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що жінка знаходиться ззовні між конструкціями балкону на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.

ДСНС-ники за допомогою автодрабини піднялися до жінки, допомогли вибратися з пастки та витягли її назад у квартиру.

42-річну громадянку передали медикам для подальшого огляду.

Як саме жінка опинилася у пастці на балконі – не зазначається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Павлограда дідусь упав у 1,5-метрову яму.

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