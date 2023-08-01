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  • Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

Сегодня 07:46
просмотров

Вчера, 31 июля, около 9:00 россияне ударили по Кривому Рогу ракетами.

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

Попали в жилой дом и учебное заведение.

Спасатели уже завершили поисково-спасательные работы, сейчас на месте прилетов работают коммунальщики.

К сожалению, эта ракетная атака унесла жизни 6 человек, в том числе ребенка. Общее количество пострадавших возросло до 81, среди них 7 детей.

В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня в Кривом Роге – день траура по жертвам вчерашнего ракетного удара.

Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким…

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

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Новости Днепра про Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянииУкраїнська Новости Днепра про Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянииРусский

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