Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу снова возросло, 19 раненых в больницах: в каком они состоянии

Попали в жилой дом и учебное заведение.
Спасатели уже завершили поисково-спасательные работы, сейчас на месте прилетов работают коммунальщики.
К сожалению, эта ракетная атака унесла жизни 6 человек, в том числе ребенка. Общее количество пострадавших возросло до 81, среди них 7 детей.
В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Сегодня в Кривом Роге – день траура по жертвам вчерашнего ракетного удара.
Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким…
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