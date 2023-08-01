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Во вторник в Днепре три трамвая изменят маршрут: не ждите на остановке зря

Сегодня 07:15
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Важная информация!

Новости Днепра про Во вторник в Днепре три трамвая изменят маршрут: не ждите на остановке зря

Сегодня, 1 августа, в Днепре трамваи №18, №19 и №12 изменят маршрут.

Так, с 9:30 до 15:30 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Передовой – без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом колеи на просп. Мира.

Трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского – без заезда на пл. Старомостовую. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, сегодня работает временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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