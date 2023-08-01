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Успейте зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про Успейте зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов

Сегодня, 1 августа, в Днепре некоторым жителям будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 1 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Гладкова: 19, 21, 23, 23-К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;
  • ул. Василия Слипака: 51;
  • ул. Энергетическая: 7, 9, 9-Д, 11;
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 56;
  • пер. Ключевой: 1.

У вас еще есть время зарядить телефон и повербанк!

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