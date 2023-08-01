Успейте зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 10 часов

Сегодня, 1 августа, в Днепре некоторым жителям будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 1 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
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