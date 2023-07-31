В Днепре офицер попытался дать взятку следователю ДБР

В Днепре будут судить офицера за взятку следователю ДБР.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, начальник отделения персонала штаба одной из военных частей, базирующихся на Днепропетровщине, решил дать взятку следователю ДБР во избежание наказания за совершенное преступление.

Во время разговора со следователем ДБР офицер предложил ему за вознаграждение «замять» дело и добиться изменения квалификации преступления на менее тяжкое. За это он готов был отдать более 10 тысяч долларов.

Однако во время передачи первого транша в размере 5 тысяч долларов офицера задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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