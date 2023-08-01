Встигніть зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин

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Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 1 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Гладкова: 19, 21, 23, 23-К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

вул. Василя Сліпака: 51;

вул. Енергетична: 7, 9, 9-Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 56;

пров. Ключовий: 1.

У вас ще є час зарядити телефон та повербанк!

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