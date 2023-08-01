Встигніть зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин

Сьогодні, 1 серпня, у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так, 1 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
У вас ще є час зарядити телефон та повербанк!
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