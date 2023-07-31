На місяць довше: МОН визначилося з тим, коли завершиться навчальний рік 2023-2024

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, навчальний рік 2023-2014 почнеться 1 вересня 2023 року та завершиться 28 червня 2024.
Форму навчання визначають обласні військові адміністрації, спираючись на безпекову ситуацію в регіоні.
Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення, – йдеться у постанові.
Нагадаємо, цьогоріч у Дніпрі навчальний рік завершився на початку червня.
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