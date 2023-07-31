На місяць довше: МОН визначилося з тим, коли завершиться навчальний рік 2023-2024

Кабмін визначився з тим, скільки триватиме новий навчальний рік.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, навчальний рік 2023-2014 почнеться 1 вересня 2023 року та завершиться 28 червня 2024.

Форму навчання визначають обласні військові адміністрації, спираючись на безпекову ситуацію в регіоні.

Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення, – йдеться у постанові.

Нагадаємо, цьогоріч у Дніпрі навчальний рік завершився на початку червня.

Читайте також:

Українська

Автор: