У ДСНС назвали остаточну кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару по Кривому Рогу

Російська атака на Кривий Ріг забрала життя шістьох людей.

Як повідомили в ДСНС, пошуково-рятувальна операція завершена. Загалом внаслідок удару по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі загинуло шестеро людей. 75 криворіжців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Врятовано 3-х осіб, з яких 10-річна дитина. До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

Про завершення пошуково-рятувальних робіт сповістив також очільник ОВА Сергій Лисак. За його словами рятувальники свою частину роботи закінчили, тепер за справу візьмуться комунальники, які будуть розгрібати й вивозити зруйновані частини будинку та будівельне сміття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з-під завалів технікуму дістали шосту загиблу. У місті 1 серпня оголосили днем жалоби.

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