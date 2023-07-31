Анонімно вже не вийде: у банках розповіли, як будемо поповнювати картки з 1 серпня

З 1 серпня картки будемо поповнювати по-новому.

Відзавтра, 1 серпня, поповнити картку анонімно вже не вийде. Набирають чинності нові правила роботи терміналів для переказу грошей. Відтепер треба щоразу проходити процес авторизації.

Таким чином НБУ посилює контроль за прихованими та незадекларованими доходами громадян.

У Приватбанку кажуть, що для всіх операцій в терміналі, крім поповнення мобільного та оплати комуналки, необхідна авторизація.

У Monobank кажуть, що поповнювати картку без комісії можна у відділеннях А-Банку та Універсал Банку, але з 1 серпня також необхідно проходити авторизацію. Або в Дії, або за допомогою телефона, до якого прив’язана картка.

Без авторизації в терміналах можна оплатити комуналку чи штраф, а також поповнити рахунок на телефоні.

Як поповнити картку з 1 серпня

Якщо хочете закинути готівку на свою картку через термінал потрібно:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані платіжного термінала;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції

отримати квитанцію.

Зауважимо, що авторизацію необхідно проходити навіть якщо ви закидаєте 50 гривень на свій рахунок.

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