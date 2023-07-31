В ГСЧС назвали окончательное количество погибших и пострадавших в результате удара по Кривому Рогу

Как сообщили в ГСЧС, поисково-спасательная операция завершена. Всего в результате удара по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге погибли шесть человек. 75 криворожцев получили ранения разной степени тяжести.
Спасены 3 человека, из которых 10-летний ребенок. В полицию поступило 177 заявлений от потерпевших. Психологи ГСЧС на местах попадания оказали помощь около 100 горожанам.
О завершении поисково-спасательных работ сообщил также глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, спасатели свою часть работы закончили, теперь за дело возьмутся коммунальщики, которые будут разгребать и вывозить разрушенные части дома и строительный мусор.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-под завалов техникума достали шестую погибшую. В городе 1 августа объявили днем траура.
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