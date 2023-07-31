З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Російська ракета поцілила в лабораторію навчального закладу Кривого Рогу.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

З-під завалів цієї будівлі дістали тіло працівниці — вона стала шостою за сьогодні жертвою російської атаки по місту.

Також голова ОВА опублікував нові фото зруйнованого навчального закладу. Як розповів Сергій Лисак, тут до війни навчалося понад півсотні хлопців та дівчат, які опановували робітничі професії. Ракета поцілила в лабораторію технікуму. Два корпуси зруйновані вщент, а ще два – сильно пошкоджені.

Нагадаємо, раніше ми публікували фото зруйнованого навчального закладу в Кривому Розі. Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих внаслідок ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. У місті 1 серпня оголосили днем жалоби.

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