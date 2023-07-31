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  • З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Сьогодні 18:42
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Російська ракета поцілила в лабораторію навчального закладу Кривого Рогу.

Новости Днепра про З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

З-під завалів цієї будівлі дістали тіло працівниці — вона стала шостою за сьогодні жертвою російської атаки по місту.

Також голова ОВА опублікував нові фото зруйнованого навчального закладу. Як розповів Сергій Лисак, тут до війни навчалося понад півсотні хлопців та дівчат, які опановували робітничі професії. Ракета поцілила в лабораторію технікуму. Два корпуси зруйновані вщент, а ще два – сильно пошкоджені. 

Новости Днепра про З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Новости Днепра про З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Новости Днепра про З-під завалів технікуму в Кривому Розі витягнули тіло жінки: ким вона була

Нагадаємо, раніше ми публікували фото зруйнованого навчального закладу в Кривому Розі. Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих внаслідок ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. У місті 1 серпня оголосили днем жалоби

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