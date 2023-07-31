Делайте запасы: в Днепре сотням людей на 10 часов отключат воду

1 августа с 09:30 до 19:30 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Как сообщили в КП «Днепроводоканал», 1 августа некоторым жителям Победы отключат воду. Причина – очередной этап реконструкции и замены сетей водоснабжения в районе дома 12 по просп. Героев.

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