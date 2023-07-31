Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августа

С 1 августа карты будем пополнять по-новому.

С завтрашнего дня, 1 августа, пополнить карточку анонимно уже не получится. Вступают в силу новые правила работы терминалов для перевода денег. Теперь надо каждый раз проходить процесс авторизации.

Таким образом НБУ усиливает контроль за скрытыми и незадекларированными доходами граждан.

В ПриватБанке говорят, что для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного и оплаты коммуналки, необходима авторизация.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка, но с 1 августа также необходимо проходить авторизацию. Либо в Дии, либо с помощью телефона, к которому привязана карточка.

Без авторизации в терминалах можно оплатить коммуналку или штраф, а также пополнить счет на телефоне.

Как пополнить карту с 1 августа

Если хотите забросить наличные деньги на свою карту через терминал нужно:

ввести номер своего мобильного телефона на экране платежного терминала;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции

получить квитанцию.

Заметим, что авторизацию необходимо проходить даже если вы забрасываете 50 гривен на свой счет.

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