Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августа

Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августа

Сегодня 13:30
просмотров

С 1 августа карты будем пополнять по-новому.

Новости Днепра про Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августа

С завтрашнего дня, 1 августа, пополнить карточку анонимно уже не получится. Вступают в силу новые правила работы терминалов для перевода денег. Теперь надо каждый раз проходить процесс авторизации.

Таким образом НБУ усиливает контроль за скрытыми и незадекларированными доходами граждан.

В ПриватБанке говорят, что для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного и оплаты коммуналки, необходима авторизация.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка, но с 1 августа также необходимо проходить авторизацию. Либо в Дии, либо с помощью телефона, к которому привязана карточка.

Без авторизации в терминалах можно оплатить коммуналку или штраф, а также пополнить счет на телефоне.

Как пополнить карту с 1 августа

Если хотите забросить наличные деньги на свою карту через терминал нужно:

  • ввести номер своего мобильного телефона на экране платежного терминала;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции
  • получить квитанцию.

Заметим, что авторизацию необходимо проходить даже если вы забрасываете 50 гривен на свой счет.

Читайте также:

Новости Днепра про Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августаУкраїнська Новости Днепра про Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится
Новости Украины
28.07.2023 19:14
С 1 августа закинуть деньги на карту как раньше не получится: что изменится

С 1 августа НБУ вводит важные изменения, касающиеся анонимного пополнения…

Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank
Новости Днепра
26.07.2023 17:23
Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.

Жители Днепра жалуются на сбой в работе Монобанка: что известно
Новости Днепра
20.07.2023 15:51
Жители Днепра жалуются на сбой в работе Монобанка: что известно

Приложение Монобанка перестало работать.

Карты и банкоматы «ПриватБанка» временно не будут работать: когда
Новости Днепра
17.06.2023 16:44
Карты и банкоматы «ПриватБанка» временно не будут работать: когда

"ПриватБанк" остановит все операции в ночь на 18 июня. Не…

Последние новости

В доме в Кривом Роге, куда попала российская ракета, произошел обвал (ВИДЕО)
В доме в Кривом Роге, куда попала российская ракета, произошел обвал (ВИДЕО)

Не простим!

Сегодня 13:32
5
просмотров
Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников
Что ждет жителей Днепра с 1 августа: пополнение карт с паролем, штрафы для бизнеса и мобилизация срочников

Последний месяц лета принесет жителям Днепра ряд изменений. Так, чуть сложнее станет переводить средства через терминалы самообслуживания, абитуриенты наконец узнают прошли они на бюджет или нет, а в бизнес вернуться штрафы и проверки.

Сегодня 13:31
3
просмотров
Из-под завалов разбомбленного дома в Кривом Роге вытащили тело 10-летнего ребенка
Из-под завалов разбомбленного дома в Кривом Роге вытащили тело 10-летнего ребенка

В Кривом Роге количество погибших возросло до четырех.

Сегодня 12:49
8
просмотров
В Днепре, прикрываясь волонтерством для ВСУ, депутат обманул людей на 10 миллионов
В Днепре, прикрываясь волонтерством для ВСУ, депутат обманул людей на 10 миллионов

Депутат из Сум организовал в Днепре колцентр, работники которого выдуривали у людей деньги, прикрываясь помощью для ВСУ.

Сегодня 12:36
4
просмотров
В Кривом Роге уже 2 погибших и 31 пострадавший, в том числе 4 детей: в ОВА рассказали, в каком они состоянии
В Кривом Роге уже 2 погибших и 31 пострадавший, в том числе 4 детей: в ОВА рассказали, в каком они состоянии

Сегодня утром россияне ударили в Кривом Роге по жилой многоэтажке и зданию учебного заведения.

Сегодня 11:57
8
просмотров
Удар по дому в Кривом Роге: сколько людей может находиться под завалами
Удар по дому в Кривом Роге: сколько людей может находиться под завалами

В Кривом Роге разбирают завалы дома, куда попала ракета.

Сегодня 11:41
4
просмотров
«Стояла на кухне, а потом вдруг оказалась в коридоре»: очевидцы об ударе по Кривому Рогу
«Стояла на кухне, а потом вдруг оказалась в коридоре»: очевидцы об ударе по Кривому Рогу

Утром 31 июля по Кривому Рогу ударили ракетами.

Сегодня 11:18
3
просмотров
Зеленский показал видео с последствиями ракетных ударов по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
Зеленский показал видео с последствиями ракетных ударов по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые

Сегодня около 9:00 россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Сегодня 11:02
5
просмотров
В Днепре пациентка напала на фельдшерку: что известно
В Днепре пациентка напала на фельдшерку: что известно

В Днепре в эти выходные на фельдшерку напала пациентка.

Сегодня 10:48
4
просмотров
Стало известно, куда россияне попали в Кривом Роге: под завалами могут быть люди
Стало известно, куда россияне попали в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремели взрывы.

Сегодня 10:36
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх