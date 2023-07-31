Анонимно уже не получится: в банках рассказали, как будем пополнять карты с 1 августа

С завтрашнего дня, 1 августа, пополнить карточку анонимно уже не получится. Вступают в силу новые правила работы терминалов для перевода денег. Теперь надо каждый раз проходить процесс авторизации.
Таким образом НБУ усиливает контроль за скрытыми и незадекларированными доходами граждан.
В ПриватБанке говорят, что для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного и оплаты коммуналки, необходима авторизация.
В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка, но с 1 августа также необходимо проходить авторизацию. Либо в Дии, либо с помощью телефона, к которому привязана карточка.
Без авторизации в терминалах можно оплатить коммуналку или штраф, а также пополнить счет на телефоне.
Если хотите забросить наличные деньги на свою карту через терминал нужно:
Заметим, что авторизацию необходимо проходить даже если вы забрасываете 50 гривен на свой счет.
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