В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.

В Новомосковске, по уточненной информации, шесть пострадавших. Среди них двое – дети. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Также из-за вражеской атаки поврежден 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам. Люди к счастью цели. Изуродованно админздание, предприятие, кафе и не эксплуатировавшееся здание.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: