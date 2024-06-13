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В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

Сегодня 18:41
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В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.

Новости Днепра про В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

В Новомосковске, по уточненной информации, шесть пострадавших. Среди них двое – дети. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Также из-за вражеской атаки поврежден 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

Новости Днепра про В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

Новости Днепра про В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам. Люди к счастью цели. Изуродованно админздание, предприятие, кафе и не эксплуатировавшееся здание.

Новости Днепра про В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

Новости Днепра про В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

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