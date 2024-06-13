В Новомосковске шестеро пострадавших из-за ракетного удара

В Новомосковске, по уточненной информации, шесть пострадавших. Среди них двое – дети. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Также из-за вражеской атаки поврежден 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.
По Никопольщине агрессор бил дронами-камикадзе. Попал по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам. Люди к счастью цели. Изуродованно админздание, предприятие, кафе и не эксплуатировавшееся здание.
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