В доме в Кривом Роге, куда попала российская ракета, произошел обвал (ВИДЕО)

Сегодня утром оккупанты ударили ракетами по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
На месте прилетов работают спасатели и правоохранители.
Недавно в доме, куда попала российская ракета, произошел обвал.
Момент сняли очевидцы.
Только чудом не задело спасателей, которые разбирали завалы, они успели отскочить.
Напомним, ранее мы писал, что из-под завалов разбомбленного дома в Кривом Роге вытащили тело 10-летнего ребенка.
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