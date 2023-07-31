В доме в Кривом Роге, куда попала российская ракета, произошел обвал (ВИДЕО)

Только чудом не задело спасателей, которые разбирали завалы, они успели отскочить.

Недавно в доме, куда попала российская ракета, произошел обвал.

На месте прилетов работают спасатели и правоохранители.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня утром оккупанты ударили ракетами по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге.

В Кривом Роге разбирают завалы дома, куда попала ракета.

Сегодня утром россияне ударили в Кривом Роге по жилой многоэтажке…

В Кривом Роге количество погибших возросло до четырех.

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