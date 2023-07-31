Из-под завалов разбомбленного дома в Кривом Роге вытащили тело 10-летнего ребенка

Среди погибших – 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Всего по состоянию на 12:40 известно о четырех погибших.
Под завалами могут находиться люди. Также чрезвычайники уже спасли четырех человек. Из них – один ребенок. Поисковая операция продолжается, – отметили в ОВА.
В ГСЧС уточнили, что общее количество пострадавших возросло до 43 человек, среди них 6 — дети. Спасатели эвакуировали 30 человек и спасли троих.
Напомним, с утра россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. Попали в дом и техникум. По данным местных властей, под завалами может находиться 8 человек.
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