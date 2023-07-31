З-під завалів розбомбленого будинку в Кривому Розі витягли тіло 10-річної дитини

У Кривому Розі кількість загиблих зросла до чотирьох.

Серед загиблих – 10-річна дитина. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Усього станом на 12:40 відомо про чотирьох загиблих.

Під завалами можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина. Пошукова операція триває, – зазначили в ОВА.

У ДСНС уточнили, що загальна кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них 6 – людей. Рятувальники евакуювали 30 людей і врятували трьох.

Нагадаємо, зранку росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Влучили в будинок та технікум. За даними місцевої влади, під завалами може перебувати 8 людей.

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